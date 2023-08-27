İstanbul'da can pazarı! Çığlıklarına çevredekiler koştu, ilk sorusu o oldu

Olay, 15.00 sıralarında Sarıyer Rumelihisarı sahilde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için boğazda suya giren baba oğul akıntıya kapıldı. Baba oğlun çığlıklarını duyan vatandaşlar suya ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı. Baba akıntıda sürüklenirken, oğlu ipe tutunarak sudan çıktı. Bu sırada suya atlayan bir vatandaş akıntıya kapılarak sürüklenen şahsı çekerek kurtardı.

İLK OĞLUNU SORDU

Kurtarılan baba ilk olarak oğlunu sordu. Çevredekilerin oğlunun hayatta olduğunu söylemesi üzerine rahat bir nefes alan baba olay yerine gelen bir tekne tarafından suda çıkarıldı.

Kaynak: DHA

