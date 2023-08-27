HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da can pazarı! Çığlıklarına çevredekiler koştu, ilk sorusu o oldu

İstanbul'da can pazarı! Çığlıklarına çevredekiler koştu, ilk sorusu o oldu

27.08.2023 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da serinlemek için denize giren baba-oğul, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Baba ve oğlunun çığlık seslerini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Baba ve oğlu kurtarılırken o anlar saniye saniye görüntülendi. Kurtarılan baba denizden çıkar çıkmaz oğlunun durumunu sordu. Oğlunun iyi olduğunu öğrenen baba rahat bir nefes aldı.

İstanbul'da can pazarı! Çığlıklarına çevredekiler koştu, ilk sorusu o oldu

Olay, 15.00 sıralarında Sarıyer Rumelihisarı sahilde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için boğazda suya giren baba oğul akıntıya kapıldı. Baba oğlun çığlıklarını duyan vatandaşlar suya ip sarkıtarak kurtarmaya çalıştı. Baba akıntıda sürüklenirken, oğlu ipe tutunarak sudan çıktı. Bu sırada suya atlayan bir vatandaş akıntıya kapılarak sürüklenen şahsı çekerek kurtardı.

sariyerde-bogulma-tehkilesi-geciren-baba-ve-oglunu-vatandaslar-son-anda-kurtardi_9678_dhaphoto6

İLK OĞLUNU SORDU

Kurtarılan baba ilk olarak oğlunu sordu. Çevredekilerin oğlunun hayatta olduğunu söylemesi üzerine rahat bir nefes alan baba olay yerine gelen bir tekne tarafından suda çıkarıldı.

sariyerde-bogulma-tehkilesi-geciren-baba-ve-oglunu-vatandaslar-son-anda-kurtardi_9678_dhaphoto4

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede şoke eden olay! Bir maymun, 4 aylık bebeği çatıdan attıÜlkede şoke eden olay! Bir maymun, 4 aylık bebeği çatıdan attı
İhbara giden ekipler gözlerine inanamadı!İhbara giden ekipler gözlerine inanamadı!
Karadeniz'de hareketli dakikalar! Savaş uçakları havalandı: Açıklama geldiKaradeniz'de hareketli dakikalar! Savaş uçakları havalandı: Açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul deniz

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.