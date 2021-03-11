İstanbul'da çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber ile ilgili yeni gelişme

Bakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur M.B.K.'nin ailesi olan müştekilerin esnaf oldukları, belli bir gelir seviyesine sahip oldukları mağdurun videoda belirtildiği şekilde sokakta yaşayan kimsesiz bir çocuk olmadığı belirtildi. Şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in mağdur çocuğun annesi Semra K.'nin yanına gelerek oğlunu video çekiminde kullanmak istediğini söylediği, Semra K.'nin de oğlunun bu şekilde mağdur çocuk kimliği altında kullanılacağını bilmediği, oğlunun sosyal mercilerde yayınlanan videolara düşkün olması ve kendisinin de oyuncu olmak istediğini bildiğinden iyi niyetli bir şekilde izin verdiği anlatıldı. Annenin daha sonra videoyu izlediğinde oğlunun küçük düşürüldüğünü gördüğünü, olay nedeniyle oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve toplum içerisinde aile olarak rencide olduklarını beyan ettiği iddianamede kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede şüpheli Fariz Bakhshaliyev'in ifadesine de yer verildi. Fariz Bakhshaliyev, sokakta yaşayan, mendil ve su satarak ailesinin geçimini sağlayan çocuklarla ilgili birçok kez video çekip sosyal medyada yayınladığını, bu şekilde yaşayan çocuklar için sosyal medyada farkındalık yaratmak amacıyla hareket ettiğini belirtti. Fariz Bakhshaliyev, suç işleme kastının bulunmadığını, yaşanan olayın tamamen kurgu olduğunu, mağdur çocuğun gerçekte mendil ve su satarak yaşamını sürdüren bir çocuk olmadığını söyleyerek, suçları kabul etmedi.