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İstanbul'da çivili sopa dehşeti! ‘Burada oturamazsınız’ diyerek öldüresiye dövdüler…

01.10.2023 08:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre; dövme sanatçısı Y.Ö. ve arkadaşı M. İ. Taksim Asmalı Mescit'te, gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Sokaktaki bankta otururken, gece kulübü çalışanlarının "burada oturamazsın" uyarılarının ardından, iki arkadaş çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dayak yedi. İşte akılalmaz olayın detayları…

İstanbul'da çivili sopa dehşeti! ‘Burada oturamazsınız’ diyerek öldüresiye dövdüler…

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dövme sanatçısı Y.Ö. ve arkadaşı Taksim Asmalı Mescit'te gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü.

Olay 5 Eylül tarihinde İstanbul Taksim'de meydana geldi. dövme sanatçısı Y.Ö. ve arkadaşı M. İ., sokakta bulunan bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından taciz edilmeye başladılar.

ÇİVİLİ SOPALARLA SALDIRDILAR

Sabah gazetesindeki iddiaya göre işletmenin çalışanı ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi. Y.Ö. ve M.İ., uyarıya aldırış etmeyince kalabalıklaşan çalışanlar çiftin yanına çivili sopalarla gelerek tehdit etmeye başladı.

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Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırmaya başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE HASTANEYE KALDIRILDILAR

İkili kaçmaya çalıştı ancak 6-7 kişilik grup Y.Ö. ve M.İ.'yi öldüresiye dövdü. Başlarına aldıkları darbelerle kanlar içerisinde kalan çift olay yerine polis çağırdı ancak saldırganlar koşarak uzaklaştı.

Hastanede tedavi altına alınan ikilinin kafalarına dikiş atılırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

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SALDIRGANLAR ARANIYOR

Emniyette ifade veren mağdur çift saldırganların bankta oturmamaları için kendileriyle tartışmaya başladığını, ardından 6-7 kişi çivili sopalarla kendilerine saldırdıklarını ve ölümden döndüklerini anlattılar.

Saldırganların kendilerini öldürmeye çalıştığını söyleyen Y. Ö. ve M.İ.'nin şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İstanbul asmalımescit saldırı

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