HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da cuma çilesi! Trafik yoğunluğu 78'e çıktı

İstanbul'da cuma çilesi! Trafik yoğunluğu 78'e çıktı

05.11.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte oluşan trafik yoğunluğu adeta çileye döndü. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 78 seviyelerine ulaşırken, E-5 ve TEM otoyoluyla birlikte ara sokaklarda da uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da cuma çilesi! Trafik yoğunluğu 78'e çıktı

İstanbul’da cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

İKİ YÖNLÜ YOĞUNLUK

Araçlarıyla yola çıkan vatandaşların evlerine yolcuğu yoğunluk nedeniyle adeta çileye dönüştü. Megakentti E-5 ve TEM otoyolunun yanı sıra ara sokak ve caddelerde de yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara ve Edirne istikametinde iki yönlü de yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile E-5 Karayolu Edirne istikametinde bölgesel olarak trafik adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 78 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da gemi trafiğine 18.20 itibarıyla sis engeliİstanbul'da gemi trafiğine 18.20 itibarıyla sis engeli


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
İstanbul'da gemi trafiğine 18.20 itibarıyla sis engeliİstanbul'da gemi trafiğine 18.20 itibarıyla sis engeli
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndü

İntihar etmek için doğal gazı patlattı! Ortalık savaş alanına döndü

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü

Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

AK Partili isimden dikkat çeken paylaşım: Ufukta sandık gözüktü

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.