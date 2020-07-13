HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul’da dansözlü düğünde 'pes' dedirten görüntüler

İstanbul’da dansözlü düğünde 'pes' dedirten görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kağıthane’de koronavirüs salgınına rağmen sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılan yüzlerce kişi ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Çocuk ve yaşlıların da katıldığı dansözlü düğün eğlencesi kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında geçtiğimiz 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 1 Temmuz’da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında İstanbul’da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtmesine rağmen Kağıthane Telsiz Mahallesi’nde ’pes’ dedirten görüntüler kaydedildi.

aa48d626-615e-4611-ac02-72ee2f08a65c

DANSÖZLÜ EĞLENCEDE YERE İĞNE DÜŞMEDİ

Mahalledeki Canan Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde korona virüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan eğlencede bir de dansöz oynatan düğün sahipleri “pes” dedirtti. Düğüne katılan vatandaşlar o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

fe34bb29-5e0c-4d97-a921-9d74c29ed1a9

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
En popüler dönem filmleri açıklandı! Bazıları ilk kez duyacaksınız...En popüler dönem filmleri açıklandı! Bazıları ilk kez duyacaksınız...
Parmak kütletmek zararlı mı, değil mi? Araştırma sonuçları herkesi şaşırttı...Parmak kütletmek zararlı mı, değil mi? Araştırma sonuçları herkesi şaşırttı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Korkutan koronavirüs açıklaması! Rekor artış

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Köşeye sıkıştırdığı fareyle böyle oynadı

Köşeye sıkıştırdığı fareyle böyle oynadı

En popüler dönem filmleri açıklandı! Bazıları ilk kez duyacaksınız...

En popüler dönem filmleri açıklandı! Bazıları ilk kez duyacaksınız...

Şile’de 'pes' dedirten görüntü! Sokak ortasında halay çektiler

Sosyal mesafesiz halay 'pes' dedirtti

9 kişinin öldüğü gizemli Dyatlov Geçidi'nin sırrı çözüldü

9 kişinin öldüğü gizemli Dyatlov Geçidi'nin sırrı çözüldü

Yardım kutusu faresi böyle görüntülendi

'Pes' dedirten olay! Yardım kutusu faresi böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.