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  4. İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sözde savunma sitemleri emiri ile birlikte 11 kişi gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sözde savunma sitemleri emiri ile birlikte 11 kişi gözaltında

14.04.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sözde savunma sitemleri emiri ile birlikte 11 kişi gözaltında

Şüpheliler arasında örgütün sözde savunma sistemleri emiri Suriye uyruklu Halid İ.D. ve kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de bulunduğu öğrenildi.

19 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen kişilere yönelik olarak 10 ilçedeki 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılana aramalarda örgütü ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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SÖZDE SAVUNMA SİSTEMLERİ EMİRİ YAKALANDI

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Suriye uyruklu Halid İ.D.'nin, DEAŞ terör örgütünün sözde savunma sistemleri emiri olduğu, Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ

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