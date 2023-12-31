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  4. İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kadını, seyir halindeki otomobilin içinde tokat ve yumruklarla darp etti

İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kadını, seyir halindeki otomobilin içinde tokat ve yumruklarla darp etti

31.12.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maslak'ta yaşandı. Trafikte seyir halindeki aracın erkek sürücüsü, yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

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KORKU DOLU ANLAR KAMERADA!

Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı.

Öte yandan, saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü. (İHA)

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