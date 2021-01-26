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İstanbul'da dehşet saçan saldırgan: Onları bir an şeytan olarak gördüm

26.01.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dehşet saçan saldırgan: Onları bir an şeytan olarak gördüm

İstanbul Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcı saldırganın ilk sözlü ifadesinde, “Onları bir an şeytan olarak gördüm” dediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki önceki gün saat 20.30 sıralarında yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. 5 Ocak'ta tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün 3 arkadaş gündüz saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak mega kentin tarihi yerlerini gezdiler. Gezintiden sonra Valideçeşme durağına gelen 3 arkadaş burada kahve aldıktan sonra hemen ilerideki bir banka oturarak içmeye başladı. Kahvelerini bitiren arkadaşlar ardından cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen bir şahıs, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırdı.

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GENÇ KADINI 9 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V.'yi karnından, Aleksandra R.'yi ise vücudunun çeşitli bölgelerinden 9 kez yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V. ve Aleksandra R.'yi ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

Olayın ardından hemen harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Olay saatinden itibaren çalışmalarını sürdüren Beşiktaş polisi, 40 yaşlarındaki saldırgan Hasan Hüseyin Y’yi, 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir’deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Saldırganın Beşiktaş polisi tarafından yakalandığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde yorgan olduğu görülen şahıs kapıya doğru yöneliyor. Kapıyı açan şahıs bir anda karşısında polis ekiplerini görüyor. Şahıs ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınıyor.

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'ONLARI BİR AN ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜM'

Öte yandan saldırganın olaydan sonra Cihangir’de metruk bir binaya saklandığı, gece boyunca buradan çıkmadığı ancak gündüz saatlerinde su içmek ve yemek bulmak için camiye girdiği öğrenildi. Şahsın elinde yorganla camiden çıkacağı esnada kıskıvrak yakalandığı, yorganın içerisinde ise suç aleti bıçak olduğu bilgisine ulaşıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve evsiz olduğu öğrenilen saldırganın hiç kimseden para talep etmediğini beyan ettiği öğrenildi. Şahsın ilk sözlü ifadesinde, “Onları bir an şeytan olarak gördüm” dediği ortaya çıktı.

SABIKASI KABARIK

Ayrıca saldırganın, "Mala Zarar Verme", "Kasten Yaralama", "Ruhsatsız Silah Bulundurma", "Hakaret", "Tehdit", "Uyuşturucu Kullanmak", "Bisiklet ve Motor Hırsızlığı", "Türk Bayrağına Zarar Verme", "Güveni Kötüye Kullanma" ve "İntihara Teşebbüs" suçlarından poliste 26 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevk edilişi sırasında basın mensuplarının sorularına “Dümen yapmayın bırakın. Saçma sapan işler” demesi dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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