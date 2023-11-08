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  4. İstanbul’da dehşete düşüren kaza! Çarptığı bekçi takla atıp aracın tavana düştü

İstanbul’da dehşete düşüren kaza! Çarptığı bekçi takla atıp aracın tavana düştü

08.11.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da Bağcılar'da uygulama noktasına süratli şekilde gelen alkollü sürücüsü, bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi aracın tavanına düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler, önceki gün 15 Temmuz Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde uygulama yapmaya başladı. O esnada otomobiliyle süratli şekilde seyreden D.A., görevli bekçi N.Ö.’ye sert şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı. Olayın ardından bekçinin yaralanmasına neden olan sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

Kaza esnasında alkollü olduğu ve "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu belirlenen D.A. ile İ.H. adliyeye sevk edildi. Sürücü D.A., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı. Görüntüde, süratli şekilde uygulama noktasına ilerleyen otomobilin görevli memurun uyarmasına rağmen bekçiye çarptığı görülüyor.

(İHA)

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trafik kazası

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