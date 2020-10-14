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İstanbul'da dehşete düşüren olay! 22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 02:34 | Son Güncelleme

İstanbul’un Ataşehir ilçesi sınırları içinde yer alan bir çocuk parkında akşam saatlerinde asılı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine parka gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken polis ekipleri park ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! 22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu

Ataşehir, Yenisahra Mahallesi, Koç Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında saat 23.15 sıralarında Oğuzhan Korkmaz (22) adlı gencin asılı halde cansız bedeni bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BEKÇİLER ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Güvenlik şeridiyle parkın giriş ve çıkışları kapatılırken bölgede görev ifa eden tüm bekçiler parkın etrafında etten duvar ördü. Olay yeri inceleme ekipleri cansız beden üzerinde ve olay yerindeki tüm delilleri toplarken parka gelen Korkmaz’ın yakınları uzun süre cansız bedeni görmek istedi.

Polis ekiplerinin yaklaştırmamakta güçlük çektiği baba ve kardeş zorlukla ikna edilirken olay yerine gelen savcı gerekli incelemeyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi için kaldırılan Korkmaz’ın ölüm sebebinin netleşmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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