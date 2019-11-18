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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 07:56 | Son Güncelleme

İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

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Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNE SİS ENGELİ

İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri de yoğun sis nedeniyle iptal edildi. Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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Şehir Hatları Vapur Seferleri iptal edilen seferler

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