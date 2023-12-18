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İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler

18.12.2023 00:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 17 Aralık 2023 Pazar günü Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 11.18 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Marmara Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 23:53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını arama motorlarında sorgulamaya başladılar. İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Marmara Denizi'nde merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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