İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 18 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 23:53'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar depremin detaylarını arama motorlarında sorgulamaya başladılar. İşte 18 Aralık 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Marmara Denizi'nde merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







