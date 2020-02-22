İstanbul'da dev maçlar yüzünden bazı yollar trafiğe kapatılacak

Vodafone Park’ta bugün saat 20:00’de başlayacak Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin polisle tedbir alındı. Derbi maçlarında alınan tedbirler kapsamında stat içerisinde bin 830 polis, Taksim ve Beşiktaş’ta ise bin 170 polis görev alacağı öğrenildi. Ayrıca tedbirler kapsamında 20 zırhlı araç göreve hazır bekletilecek. Stada giden seyircilerin toplanma alanlarında, metro ve metrobüs duraklarında da polis ekiplerinin önlem alacağı öğrenildi.
16.00'DA TRAFİĞE KAPATILACAK
Tedbirler kapsamında bazı yolların da trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamada kapanan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi.
“Vodafone Park Stadyumu’nda Beşiktaş A.Ş.- Trabzonspor A.Ş. takımları arasında oynanacak olan Cemil Usta Sezonu Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili olarak saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.
TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
-Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecektir.
-Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecektir.
-Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.
-Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacaktır.
-Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecektir.
-Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecektir.
-Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesi’ne kadar trafiğe kapatılacaktır.
-Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur”
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak dev derbi için geniş güvenlik önlemi alınacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nedeniyle emniyet, güvenlik nedeniyle bazı yolları kapatacak.
Maç bitimine kadar, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey sokakları trafiğe kapatılacak.