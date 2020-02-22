İstanbul'da dev maçlar yüzünden bazı yollar trafiğe kapatılacak

Vodafone Park’ta bugün saat 20:00’de başlayacak Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin polisle tedbir alındı. Derbi maçlarında alınan tedbirler kapsamında stat içerisinde bin 830 polis, Taksim ve Beşiktaş’ta ise bin 170 polis görev alacağı öğrenildi. Ayrıca tedbirler kapsamında 20 zırhlı araç göreve hazır bekletilecek. Stada giden seyircilerin toplanma alanlarında, metro ve metrobüs duraklarında da polis ekiplerinin önlem alacağı öğrenildi.

16.00'DA TRAFİĞE KAPATILACAK

Tedbirler kapsamında bazı yolların da trafiğe kapatılacağı açıklandı. Açıklamada kapanan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle belirtildi.

“Vodafone Park Stadyumu’nda Beşiktaş A.Ş.- Trabzonspor A.Ş. takımları arasında oynanacak olan Cemil Usta Sezonu Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili olarak saat 16.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

-Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecektir.