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  4. İstanbul'da dilencinin oyununu zabıta ortaya çıkardı

İstanbul'da dilencinin oyununu zabıta ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de sağır ve dilsizim diyerek vatandaştan para dilenen şahıs, zabıtayı karşısında görünce adeta dile geldi.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Maltepe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, mahalle pazarı çevresinde para dilenen bir şahıs fark etti. Üzerinde ‘sağır ve dilsiz’ yazısı olan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. Şahıs, karşısında zabıtayı görünce adeta korkudan dile gelerek konuşmaya başladı. Foyası ortaya çıkarılan dilenci, zabıta tarafından pazar alanından uzaklaştırıldı.

Karşısında zabıtayı gören dilencinin dile geldiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dilenci şahıs karşısında zabıtayı görünce konuşmaya başlıyor.

Kaynak: İHA

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