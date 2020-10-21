HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da düğün konvoyu tepkisi! Hastaneye yetişmeye çalışan sürücü isyan etti

İstanbul'da düğün konvoyu tepkisi! Hastaneye yetişmeye çalışan sürücü isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de pandemi nedeniyle yasaklanmasına rağmen düğün konvoyu yapan kişiler 4 şeridi birden kapattı. Trafik magandalarının bu davranışı üzerine zor durumda kalan bir vatandaş, durum karşısında isyan etti. Çocuğunu hastaneye yetişmeye çalıştığını söyleyen kişi, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

İstanbul'da düğün konvoyu tepkisi! Hastaneye yetişmeye çalışan sürücü isyan etti

Olay Esenler E-6 yolu üzerinde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Türkoğlu, rahatsızlanan 8 yaşındaki kızı Tuana Türkoğlu’nu hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak yol üzerinde gittiği esnada çok sayıda aracın yer aldığı düğün konvoyuna denk geldi. E-6 yolu üzerinde 4 şeridi kapatan araçlar adeta yolda trafik terörü estirdi. Müzikler, kornolar eşliğinde dakikalarca ilerleyen trafik magandaları hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken yoldaki diğer araçlara yol vermedi. Yaşanan o anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş duruma tepki gösterdi.

'DAKİKALARCA SÜRDÜ'

Büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Suat Türkoğlu, “Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Evimden bir telefon geldi arayan eşimdi kızımızın durumunun iyi olmadığını dolayısıyla hastaneye götürmek gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aracımla kızımı aldım, hastaneye giderken, E-5 ve E-6 yol üzerinde düğün konvoyuna denk geldim. Düğün konvoyu 4 şeritten oluşan yolu kapatmıştı tümüyle bu da bizim hastaneye gitmemize engel oluşturdu. Dakikalarca sürdü bu hızımız 30-40 kilometreye kadar düştü, bizim yerimizde daha sıkıntılı durumda olan insanlarda olabilirdi hayatlarını kaybedebilirlerdi” diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdüDehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Netflix o uygulamayı sessiz sedasız kaldırdı! Artık her şey...Netflix o uygulamayı sessiz sedasız kaldırdı! Artık her şey...
En Çok Okunan Haberler
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek? Reuters'ten flaş iddia
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı
Eski HDP'li vekilin oğlu sağ olarak yakalandı
Diyarbakır'da dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Yaygınlaşan kaçak alkol ve tütün üretimi / kullanımının ceza-i boyutu
Sahte alkol uyarısı: Yalnız üreten değil, tüketen de ceza alacak
İmamoğlu’ndan taksi tartışmalarına cevap: Herkes yetkisini bilecek
İmamoğlu'ndan tartışmalara yanıt: Herkes yetkisini bilecek
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı! Müge Anlı'ya başvurdular
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.