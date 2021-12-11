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  4. İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! Ekmek fiyatı 3,5 lira oldu

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! Ekmek fiyatı 3,5 lira oldu

11.12.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fırıncılar Odası'nın 230 gram olan ekmek fiyatının 2 TL'den 2,5 liraya çıkarılmasını içeren talebi İstanbul Ticaret Odası'nca 10 Kasım'da kabul edildi. Ancak fırınlar aradan 1 ay geçmesine rağmen yeni zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz, "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor" dedi.

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! Ekmek fiyatı 3,5 lira oldu

İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3.5 TL'den satılmaya başlandı. Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirtti.

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"ŞU ANDA EKMEĞİN 5-6 LİRA OLMASI GEREKİYOR"

Ataşehir'de fırın işleten Alper Sandıkçı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirterek, "Bizim için bu fiyatlarda ilerde çok ucuz olacak. Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yılbaşından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak" dedi. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz ise "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Artık un fiyatları 2 ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik" diye konuştu.

DHA

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