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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 1 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

01.10.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. İstanbullular AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan elektrik kesintisi açıklamasının ayrıntılarını öğrenmek için günün ilk saatlerinden bu yana internette araştırma yapıyor. Peki 1 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 1 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından 1 Ekim 2022 Cumartesi günü açıklandı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin detaylar merak edildi. Peki, 1 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 1 Ekim Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ Ayedaş
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