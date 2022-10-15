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İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

15.10.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 15 Ekim 2022 Cumartesi günü İstanbullular tarafından merak konusu olurken çok sayıda kişi 'elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. 15 Ekim Cumartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu Yakası ile Avrupa Yakasında arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleşecek kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. Peki, 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu 15 Ekim Cumartesi günü AYEDAŞ ve BEDAş'ın İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini paylaşması ile yanıt buldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 15 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 15 EKİM 2022 CUMARTESİ

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 15 Ekim Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza istanbul elektrik kesintisi
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