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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 15 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

15.09.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi, 15 Eylül 2022 Perşembe günü megakent İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nda yapılacak olan planlı elektrik kesintisi bilgisi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Peki, 15 Eylül 2022 İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 15 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ 15 Eylül 2022 Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 15 Eylül 2022 Perşembe elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi haberimizde...

15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 15 Eylül 2022 Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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