İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! 19 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu 19 Ekim Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini paylaşması ile yanıt buldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, 19 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın açıklamasına ve İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 19 Ekim Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ARAFAT, BEYDAĞI, HANDEGÜL, KAYIHAN, MEHMET EFENDİ, MİRCAN, OKUYAN, SANATKAR, YAYLAGÜL, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE sk bölgelerinde 19/10/2022 09:30:00 - 19/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, LALE, MEKTEP sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KINA, MUHTAR KAZIM AKGÜL, SEDA sk bölgelerinde 19/10/2022 13:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 19/10/2022 14:00:00 - 19/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah IHLAMUR 1, NACİ KASIM, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 19/10/2022 09:30:00 - 19/10/2022 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, TAŞEVLER sk bölgelerinde 19/10/2022 11:00:00 - 19/10/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 19/10/2022 08:30:00 - 19/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, KÖRKADI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAYKUŞ, BAĞDAT, BEYHAN, BONCUK, BÜLBÜL, JALE, MODA, MURAT, NALAN, ORDU, PERÇEM, SAADET, SEÇİL, TÜLİN, ULUS, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk / EMEKYEMEZ mah GÜMÜŞ GERDAN, NAZLI HANIM, SARIKÇI, TALAŞÇI, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, MELTEM, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP, ŞİMAL sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 19/10/2022 10:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ELMAS, KESKİN, MEYDAN, UÇ HİSAR, ÇETİN sk bölgelerinde 19/10/2022 10:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, GÖKÇAY, NERGİS, SOĞUKSU sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069., 1076. sk / NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / SULTANİYE mah 654. sk / ZAFER mah 118., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 133., 136., 138., 139., 140., 143., 144., 146., 155., 156., 157., 158., 160., 166., 174., 175., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, HARAMİDERE YOLU, RIFAT ILGAZ, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1978., 1981., HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah FATİH sk / MEVLANA mah EVLİYA ÇELEBİ, HALİM ÇELEBİ, HASAN KERİM, HÜRRİYET, SULTAN ABDÜLHAMİT, SULTAN SELİM, SULTAN VAHDETTİN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇELEBİ MEHMET sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1485., 1490., 1498., 1499., SİVAS KONGRE sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290., 291., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah OKURLAR sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1103., 1107., 1108., 1110. sk bölgelerinde 19/10/2022 17:00:00 - 19/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.GELİNCİK, 1.LAVANTA, 1.NERGİS, 2.BAHÇE, 2.GÜL, 2.PAPATYA, 29 MAYIS, 3.CAMİ, 3.KASIMPATI, DEFNE, DUMAN, EGEMENLİK, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GÜR, KARDELEN, MAÇKA , PORTAKAL, SELİN, SÜRMENELİLER, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk / KARADOLAP mah GAZİOSMANPAŞA sk / SAKARYA mah MİMARSİNAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgelerinde 19/10/2022 00:05:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 19/10/2022 10:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KEKLİK, 2.KARTAL, 3.IHLAMUR, 3.MEŞE, 4.ÇINAR, BAŞDERE, BELEDİYE, CAMİİ, GÖKTÜRK, HACI AHMET, IŞILDAR, KABAN, KIVRIM, MERİÇ, NEHİR, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, REYHANİ, SADIK, SALKIM, TAŞÇI, YEŞİM, YİĞİT, ÇAMGÜZELİ, İSTANBUL sk bölgelerinde 19/10/2022 13:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CEYLAN, ECE, EMEL, GAMZE, HİMMET, KARAMEŞE, KEMERBURGAZ, OSMANPAŞA, PINARALTI, TATLIPINAR, ULUEREN, ZARİF, ÇINAR, ÇİM sk bölgelerinde 19/10/2022 16:00:00 - 19/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, NAMIK KEMAL, TECEDDÜT, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AKAR, ASALET, AŞİKAR, BAHADIR, BEDİR, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, GÜMÜŞ, KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MEHMETÇİK, ORTANCALI, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, YOKUŞ, İKRAM, İNKILAP sk bölgelerinde 19/10/2022 09:30:00 - 19/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, LALE, PINAR, SEYHAN, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK sk bölgelerinde 19/10/2022 09:30:00 - 19/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 19/10/2022 02:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, TOMURCUK, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, HARPUT, NİŞANE, PINAR sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 19/10/2022 16:00:00 - 19/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, ALİ AĞA, BEŞYOL YAN YOLU, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, FABRİKALAR, KARADENİZ sk bölgelerinde 19/10/2022 01:00:00 - 19/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 19/10/2022 08:30:00 - 19/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HURİ, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UĞUR MUMCU, YAZMALI, YELPAZE, YULAF, YUNUS NADİ, ZİYARET, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, DRAMA, DUTDİBİ, GÖKÇEKENT, HAYDAR ALİYEV, KATRANLI, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah AKÖREN, TÜRKÜN sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah BERRAK, ERCİYES sk bölgelerinde 19/10/2022 10:00:00 - 19/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 19/10/2022 00:05:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 19/10/2022 00:01:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 19/10/2022 00:01:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik



