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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 6 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

06.10.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 6 Ekim 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ile BEDAŞ'tan Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nda yaşanacak kesintilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, 6 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler: 6 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 6 Ekim 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

6 EKİM 2022 PERŞEMBE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 6 Ekim Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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