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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 13 Temmuz 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

13.07.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ile 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYDEAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 13 Temmuz 2022! Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler 13 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 13 Temmuz İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesik? 13 Temmuz AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

13 TEMMUZ ÇARŞAMBA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

13 Temmuz Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

13 TEMMUZ AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

13 TEMMUZ BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul bedaş arıza elektrik kesintisi istanbul
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