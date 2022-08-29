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İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi: 29 Ağustos 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

29.08.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin güncel bilgileri gün gün paylaşmayı sürdürüyor. Peki 29 Ağustos 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi: 29 Ağustos 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi, internette araştırılıyor. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilere ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 29 Ağustos 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi haberimizde...

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 29 Ağustos Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza
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