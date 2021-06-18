İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 18 Haziran'da bazı ilçelerde elektrikler kesilecek

İstanbul'da Avcılar, bağcılar, Bağçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşitaş, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Zeytinburnu'nda yer alan bazı mahallelerde programlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, 18 Haziran Cuma günü yaşanacak elektrik kesintilerinin noktalarını ve saatlerini paylaştı. AVCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ÇİROZ, İNCEBEL sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYDINLIK, BURNAZ sk bölgelerinde 18/06/2021 13:00:00 - 18/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/06/2021 04:00:00 - 18/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 203., 205., 214., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 18/06/2021 11:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah MASLAK sk / GÖZTEPE mah BOSNA, MASLAK, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2497., 2498., 2499., GAZİ MUSTAFA KEMAL, KÜLTÜR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/06/2021 14:00:00 - 18/06/2021 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞÇELİEVLER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BATARYA, BORLU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAM 1 sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BADEM, KIZILELMA, PAŞA, ÇELTİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116. sk bölgelerinde 18/06/2021 10:00:00 - 18/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah DERE 1, ESKİ EDİRNE YOLU, ESRA sk bölgelerinde 18/06/2021 11:00:00 - 18/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah FERİT SELİMPAŞA, ORKİDE sk bölgelerinde 18/06/2021 11:00:00 - 18/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARA, KARADENİZ, KONAK, LALE 3 sk bölgelerinde 18/06/2021 12:00:00 - 18/06/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ sk bölgelerinde 18/06/2021 13:30:00 - 18/06/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAKIRKÖY'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL sk / ŞENLİKKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 18/06/2021 00:05:00 - 18/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HATBOYU ÇIKIŞI, NİYAZİ BEY sk / YENİMAHALLE mah HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU sk bölgelerinde 18/06/2021 01:00:00 - 18/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL, VALİ KONAĞI, VALİLİK YOLU sk bölgelerinde 18/06/2021 02:30:00 - 18/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah VALİLİK YOLU sk bölgelerinde 18/06/2021 05:00:00 - 18/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 18/06/2021 19:00:00 - 18/06/2021 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAŞAKŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 18/06/2021 00:01:00 - 18/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/06/2021 00:01:00 - 18/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 18/06/2021 00:01:00 - 18/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, KARADENİZ, KARAYEL, İPEKYOLU sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AYBEK, GÜLTEN sk bölgelerinde 18/06/2021 10:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEŞİKTAŞ'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DEREBOYU sk / YILDIZ mah ORTAKÖY SALHANESİ sk bölgelerinde 18/06/2021 00:00:00 - 18/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU'NDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKÇAY, DOĞAN sk bölgelerinde 18/06/2021 10:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEYLİKDÜZÜ'NDE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, HEYBETLİ, HİCRAN, MİLLET, NAMIK KEMAL, PEKMEZ, PİLOT, SAHİLYOLU, SULTAN, TEVFİK FİKRET, TUTAM, ULUSAL, VATAN, YÜCEL, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ, İSTİKBAL sk bölgelerinde 18/06/2021 00:30:00 - 18/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah OSMANLI sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİSTAN, BAL, BAYKUŞ, EBRU, GÜLNUR, HARPUT, KANARYAM, KOCATEPE, LOKUM, MODA, MUHABBET, NALAN, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEHER, SEMRA, SÜNGER, SÜVARİ, TATAR, YAKAMOZ, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ŞARK, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah DUMLUPINAR, ÇINARLI sk bölgelerinde 18/06/2021 12:00:00 - 18/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, BAHADIRHAN, BOZBEYOĞLU, CEBECİ, CENNET, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DAVUTPAŞA, DEMİR, DENİZHAN, DEREN, DERGAH, DERYA 1, DEĞİRMEN 3, DOLAPÇILAR, DOLU, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DOĞRAMACI, DURUSU, DÖNER, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DİLARA, DİNÇ, DİNÇER, DİRHEM, FERAH, FEVZİPAŞA, FEZA, GEZEGEN, HANIMAĞA, HAVADAR, KARTANESİ, KAZIM KARABEKİR, KILIÇ, KÖKNAR, MEHTAP 3, MİMAR, OLTACI, PAŞAKAPI, PUSLU, SELVİ, SERHAT, SULTAN MURAT, TAHSİNBEY, TEKİN, TIRMIK, TOPÇULAR, TOZKOPARAN, TUFAN, TULUMBACILAR, TURGUTREİS 2, TUTKALCI, TUĞRULHAN, VENÜS 1, YILDIZ 4, YOLCU, ZAMBAK 3, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN 1, ÇEŞMEYOLU, ÇIRAK, İNCİRLİ, İSTİKLAL, ŞENGÜL 1 sk / MURAT ÇESME mah GEZGİN, GÜLESER, GÜLSEREN, MİMAR, NAZARLIK, NEŞENUR, PANAYIR, SULTAN MURAT, ÇEŞME 1, ÖMÜR 3 sk / ULUS mah FENERKÖY, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 18/06/2021 02:00:00 - 18/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AĞAÇKAKAN, CUMHURİYET 4, DOĞA 1, LALAPAŞA, MORAL, NEDİM, ORTANCA sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ÇATALCA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT'TA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1202., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / FATİH mah 857., 858., 859., 862., 863., 864., 865., 866., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1244., 1246., 1247., 1248., 1250., 1255., 1256., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk / ÜÇEVLER mah PAZARYOLU sk bölgelerinde 18/06/2021 00:00:00 - 18/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2136., 2144., 2145., 2146., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1172., 1177., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 19/06/2021 09:00:00 - 19/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1184., 1188., 1189., 1190., 1203., 1204., 1205., 1207., 1208., 1209., 1210., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah CAN, DENİZ, DOĞA, DUYGU, ÇAMLIBEL sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 762., HACI BEKTAŞ VELİ sk / YENİKENT mah 655., 692., 694., HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -MİTHATPAŞA mah sk bölgelerinde 18/06/2021 10:00:00 - 18/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgelerinde 18/06/2021 10:00:00 - 18/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, KOÇİBEY, KÜÇÜK LANGA, TİRYAKİ HASANPAŞA, VALİDE CAMİİ, İNKILAP sk / BALABANAĞA mah HARİKZEDELER sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 18/06/2021 00:00:00 - 18/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgelerinde 18/06/2021 10:00:00 - 18/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 572., 573., 574., 576., 577., 584., GALERİ sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GÜNGÖREN'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, AKÇA, DERECİK, ENGİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, ETİ, ETİLER ÇIKMAZI, HIZIR REİS, KASIM PAŞA, KAVAK, KIVIRCIK, MURAT PAŞA, NAZLI, OĞUZHAN, SADIK, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 18/06/2021 00:00:00 - 18/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah DEMET, METRO sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 324. sk bölgelerinde 18/06/2021 04:00:00 - 18/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah AYCAN, BAHTİYAR, BAŞARAN, BURÇ, CAMİ, CİHANŞAH, ESEN, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, KIYMET, LİMON, ONURCAN, PAMUK, SEYHAN, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, YELİZ, ÇAYIRBAŞI, ÖZNUR sk bölgelerinde 18/06/2021 01:00:00 - 18/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, KAĞITHANE, SARP, SELAM, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 18/06/2021 03:00:00 - 18/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah AKİF, AYYÜZLÜ, CEMAL, GÜVEN, KARANFİL, KUBAN, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, SEDEF, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 18/06/2021 09:30:00 - 18/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1222. ÇIKMAZ, DEREBOYU, PEMBEGÜL, ÇALIŞKAN, ÜDER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 3.KARTAL, BAHARİYE sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah KARABATAK, PİLİÇ, İNCİR KUŞU sk bölgelerinde 18/06/2021 10:00:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 18/06/2021 21:30:00 - 19/06/2021 00:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES, ÖZKAN sk / KOCATAŞ mah AMİRAL ALTUNCAN ÇIKMAZI, BAĞLAR YOLU., BAŞARAN ÇIKMAZI, BÜYÜK ÇINAR ÇIKMAZI, CUMHURİYET , GÜNAYDIN, KARABEKİR, MUHSİN BATUR, SEMİH SANCAR, VEFA, YAY ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İLHAM ÇIKMAZI, İNCE sk bölgelerinde 18/06/2021 01:00:00 - 18/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah AHMET CELALETTİN, ASLANBAŞ, POSTA YOLU, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah MAZHAR REŞİTPAŞA, POSTA YOLU, SEZAİBEY, TUNCAY ARTUN, ŞİRİN sk bölgelerinde 18/06/2021 09:00:00 - 18/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AĞAÇALTI, DEĞER, DİREKLİ, KEÇECİZADE, KİREÇ BAYIRI, RAİF BEY, SU YOLCU BEKİR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 18/06/2021 09:30:00 - 18/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.