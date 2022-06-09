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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

09.06.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı AYEDAŞ ile BEDAŞ tarafından 9 Haziran Perşembe günü yayımlanan elektrik kesintisi açıklamasıyla yanıt buldu. İstanbullular elektrik kesintisi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte 9 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

9 Haziran Perşembe günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklama ile belli oldu. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi internette araştırılmaya başlandı. 9 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

9 HAZİRAN SALI HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

9 Haziran Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

9 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul
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