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İstanbul'da ev sahibini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi!

24.03.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane’de, kiracı olarak kaldığı evden çıkmasını isteyen ev sahibini silahla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı haksız tahrik indirimi ve takdiri indirim de uygulayarak toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Maktul Şenel Tombul’un oğlu ise "Babamı öldürüyor, diğer ikisinin üzerine de ateş açıyor, buna 15 yıl verdi, haksız tahrik verdi" sözleriyle karara tepki gösterdi.

İstanbul'da ev sahibini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi!

Kağıthane’de 13 Haziran 2022’de evinde kiracı olarak kaldığı ve bir süredir evden çıkmasını istemesinden kaynaklı olarak aralarında husumet de bulunduğu ev sahibi Şenel Tombul (55)’u silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Hamza Çıkrıkcı’nın (45) davası karara bağlandı. İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hamza Çıkrıkcı ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktulün müşteki ailesi Mehmet Tombul ile Hatice Tombul da katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan maktulün eşi Hatice Tombul, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Alınan savunma ve beyanların ardından son sözü sorulan sanık Çıkrıkcı, "Öldürme gibi bir kastım yoktu. O anda maktulün elinden bir şey çıkacak diye korktum. 14 yaşından beri dışarılarda yaşıyorum, çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hamza Çıkrıkcı’yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirten heyet, bu cezayı önce 18 yıla çevirdi, daha sonra takdiri indirim de uygulayarak 15 yıla indirdi.
Mahkeme ayrıca, sanığı "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Heyet, sanık hakkında diğer müştekilere yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi.

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Duruşmanın ardından maktul Şenel Tombul’un oğlu, "Babamı öldürüyor, diğer ikisinin üzerine de ateş açıyor, buna 15 yıl verdi, haksız tahrik verdi" ifadelerini kullanarak verilen karara tepki gösterdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hamza Çıkrıkcı’nın maktulün evinde kiracı olarak kalmakta olduğu, maktul Tombul’un, şüphelinin evden ayrılmasını istemesinden kaynaklı olarak aralarında önceye dayalı husumet bulunduğu, daha önce defalarca bu konudan dolayı tartışma yaşadıkları, olay günü kontratı sona eren şüphelinin konutu terk etmesi için kendisiyle görüşen maktulün görüşme sonucunda evi terk etmekte olduğu esnada, şüpheli tarafından kendisine ateş edilmek suretiyle öldürüldüğü kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Hamza Çıkrıkcı’nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. (İHA)

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cinayet mahkeme

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