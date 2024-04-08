İstanbul'da faciaya ramak kala! İETT otobüsü durağa daldı, 4 otobüse çarptı

Gaziosmanpaşa'da gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen İETT otobüsü, durakta bekleyen otobüslere çarptı. 5 otobüsün hasar gördüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

DURAĞA YANAŞIRKEN DURAMADI

Olay sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa İETT Durağı üzerinde meydana geldi. Durağa giden 34 LR 1037 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı. Otobüs durakta bekleyen 4 İETT otobüsüne çarptı.

OTOBÜS REFÜJE ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde hasar meydana gelirken, araçlardan biri refüje çıktı.

ÖLEN VE YARALANAN OLMADI

Araçların boş olması olası ölüm ya da yaralanmanın önüne geçti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





