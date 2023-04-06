İstanbul'da feci kaza! Savrulan motosiklet önce İETT otobüsüne ardından ise otomobile çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 18.20 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Melih B. hakimiyetindeki motosiklet sürücüsü önünde seyir halinde olan İETT otobüsünü sollamaya çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce İETT otobüsüne çarptı.
Ardından yolun karşı şeridine savrulan motosiklet, otomobilin altında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü Melih B. olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki Y.S.T. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası motosikletlinin çarptığı İETT şoförü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapatırken kaçan İETT şoförünü yakalamak için ise çalışma başlattı. (İHA)