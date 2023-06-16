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İstanbul’da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

16.06.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı, örgütün hücre evleri olan gaybubet evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı.

İstanbul’da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 18 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

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18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin örgütün hücre evi olarak bilinen Gaybubet evlerinde kaldığı tespit edildi. Ekipler gaybubet evlerine bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, 2 bin dolar, bin 770 Euro ele geçirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

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