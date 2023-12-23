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  4. İstanbul'da fırtına! Köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere böyle kalkan oldular

İstanbul'da fırtına! Köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere böyle kalkan oldular

23.12.2023 18:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da, etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken zor anlar yaşayan motosikletlilere, trafikteki araçlar kalkan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da fırtına! Köprüyü geçmeye çalışan motosikletlilere böyle kalkan oldular

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek isteyen motosikletliler etkili olan rüzgar ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Düşmemek için büyük çaba sarf eden kuryelerin yardımına sürücüler yetişti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen iki motosikletliye, bir otobüs kalkan oldu.

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KÖPRÜYÜ GEÇMEYİ BAŞARDILAR

Dörtlüleri yanar vaziyette yavaşça ilerleyen sol şeritteki otobüs ile sağ şeritteki metrobüsün ortasına geçen iki motosikletli, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan köprüyü geçmeyi başardı. Bu sırada orta şeritte motosikletlilerin arkasındaki bir otomobilin sürücüsü de dörtlülerini yakarak arkadan gelen araçlara engel oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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İstanbul Fırtına köprü
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