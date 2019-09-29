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İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı.

L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı. L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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istanbul Fenerbahçe Galatasaray

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