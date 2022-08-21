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  4. İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

21.08.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de geç saate kadar devam eden düğünü sonlandırmak için bölgeye giden bekçilerle düğün sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma taşlı sopalı saldırıya dönüştü. Ekipler olaya biber gazıyla müdahale ederken, biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Bekçi Oltan Koca hastanede şehit oldu. Olayda 4 bekçi ise hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Kahreden Oolay, saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Bekçilerin düğünün sonlandırılması ile ilgili yaptığı uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.

TAŞ VE KALASLARLA BEKÇİLERE SALDIRDILAR

Taş ve biber gazı ile yapılan saldırı sırasında kalabalığı dağıtmak isteyen ekipler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Oltan Koca, biber gazının da etkisi ile fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

Evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaşanan olay sırasında 4 bekçinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

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BEKÇİLER MESLEKTAŞLARININ YANINA KOŞTU

Koca'nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de inceleme yaptı.

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(DHA)

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şehit bekçi Şişli
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