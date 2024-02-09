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  4. İstanbul'da gece yarısı özel harekat devreye girdi, bağrışmalar mahalleyi inletti! "Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın buraya gelecek"

İstanbul'da gece yarısı özel harekat devreye girdi, bağrışmalar mahalleyi inletti! "Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın buraya gelecek"

09.02.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Kartal ilçesinde gece yarısı sularında panik dolu anlar yaşandı. Annesini ve kardeşini rehin alan M.K. (26) özel harekat polislerini harekete geçirdi. M.K.'nin MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın gelmesini isteyerek bağırdığı öğrenildi. O anlardan çarpıcı kareler de geldi.

İstanbul'da gece yarısı özel harekat devreye girdi, bağrışmalar mahalleyi inletti! "Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın buraya gelecek"

Psikolojik sorunların olduğu öne sürülen M.K., annesiyle kardeşini evde bıçakla rehin alınca bağrışmalar komşuları tedirgin etti. M.K.'yi ikna etmek kolay olmadı. Özel harekat polisleri evin kapısını kırdı.

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ANNEYLE KARDEŞ KENDİNİ ODAYA KİLTİLEDİ

Olay, saat 03.30 sıralarında Atalar Mahallesi Önder Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 5'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan M. K., annesi ve erkek kardeşini evde bıçakla rehin aldı.

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Bu sırada, boşluktan yararlanan anne ile kardeş kendilerini odaya kilitledi.

KOMŞULAR BAĞRIŞMA SESLERİNE UYANDI

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, balkona çıkan M.K.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

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KAPI KIRILINCA BU SEFER O PANİKLEDİ

Özel harekat polislerinin, dairenin kapısını koç başıyla kırmasının ardından panikleyen Metin K., teslim oldu. Olay sonrası anne ve kardeş yaralanmazken, Metin K. polis merkezine götürüldü.

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MİT BAŞKANI KALIN VE BAKAN YERLİKAYA'NIN GELMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan İHA'nın aktardığına göre; polis ekiplerinin sağduyu çağrısına tepki gösteren M.K. itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehdit edip küfürler savurdu. M.K:'nin "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye defaatle bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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