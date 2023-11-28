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İstanbul'da genç futbolcu Fırat Öncü hayatını kaybetmişti! Görüntüler ortaya çıktı: Kurşun yağdırdılar

28.11.2023 14:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 22 yaşındaki futbolcu Fırat Öncü aracıyla seyir halindeyken saldırganların silahlı saldırısına uğradı. 17 el ateş edilen ve başından vurulan Öncü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan polisin kaçan saldırganların yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda 22 yaşındaki Fırat Öncü, otomobille cadde üzerinde seyir etmeye başlamıştı. Genç sürücü son duraklara geldiği esnada sokaktan çıkan iki şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Genç saldırıdan kaçmaya çalıştı ancak arkasından 17 el ateş edilince başından vurulmuştu. Araç ise park halindeki iki araca çarparak güçlükle durabilmişti. Mahallesinin silah seslerini duyarak dışarıya çıktığı olayda saldırganlar da koşarak olay yerinden kaçmıştı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldığı öğrenilen Öncü, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan gencin ameliyata alındığı öğrenilmişti. Ancak genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatımı kaybetmişti. Gencin ölümü sonrası cenazesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri sonrasında gencin cenazesi dün akşam saatlerinde ailesine teslim edilmişti.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Futbolcu olduğu ortaya çıkan gencin uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aracıyla caddeden seyreden gence sokaktan çıkan kasklı iki şahıs kurşun yağdırıyor. Şahıslar ardından çıktıkları ara sokağa girerek kaçıyor. Öte yandan silahlı saldırganların, önce beyaz bir aracı hedef aldıkları, yanlış otomobile yönlendiklerini anlayınca da kısa süreliğine ortalıktan kayboldukları görülüyor.

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Diğer yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, otomobilde bir süre inceleme yapmıştı. Otomobilde ruhsatı başkasının üzerine olan bir tabanca ele geçirilirken, kurşunlardan bir kaçının iki otomobil ile bir doğalgaz kutusuna isabet ettiği öğrenilmişti. Polisin kaçan saldırganların yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

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