İstanbul'da görülen ışın saçan cismin ne olduğu ortaya çıktı

Dünyanın farklı yerlerine, farklı zamanlarda gök taşı düşmeye devam ederken, Türkiye'de Trabzon çevresinde gökyüzünü birkaç saniyeliğin aydınlatan ışık hüzmesinden bir gün sonra pazar akşamı İstanbul'da da aynı görüntüler amatör kameralarca kaydedildi.

'DÜNYAYA YIL İÇERİSİNDE PERİYODİK OLARAK DÜŞEBİLİR'

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu yaptığı açıklamada, gök taşının dünyaya yıl içerisinde periyodik olarak düşebildiğini söyledi.

Dünyanın güneşin etrafındaki dolanımında güneş sistemini ziyaret eden kuyruklu yıldızların olduğunu belirten Esenoğlu, "Güneşin çekiminden dolayı kuyruklu yıldızlar ayrılırken tortu bırakıyorlar. Bu durum da gök taşının dünyaya yağmasına neden oluyor." dedi.

'İSTANBUL'DA PAZAR AKŞAMI GÖRÜLEN TİPİK BİR GÖK TAŞI DÜŞMESİDİR'

Esenoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da pazar akşamı güneşin batmaya yakın bir saatte gökyüzünün henüz kararmamış, mavi, batı ufkunda batmakta olan güneşin kırmızı rengi ve epey bir miktarda da siyah bulutların kapladığı bir atmosferde yaklaşık güneyden kuzeybatı yönünde alev topu parlaklığı tipik bir gök taşı düşmesidir. Olay Maltepe’den gök taşının hareket yönünde bakıldığından yeterince süre gökyüzünde izlenebilmiştir. Gökyüzü bir miktar aydınlık olduğu halde gök taşı epey parlak gözükmüştür. Hava tamamen karanlık olsaydı çok daha parlak ve iz bırakacak şekilde görülecekti. Gök taşının yere nispeten paralel gitmesi ve yüksek hızıyla birlikte İstanbul’da görüldüğü halde muhtemelen Trakya bölgesi, Bulgaristan veya Karadeniz’e kadar şehirlerarası veya ülkeler arası uzun bir menzil ile düşmesi olasıdır."