İstanbul'da hangi yollar kapanacak? 17 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul'da hangi yollar kapanacak? İstanbul Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 1İstanbul'da hangi yollar kapanacak? 17 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar hangileri? Valilikten yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK? 17 MAYIS 2022 SALI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" sebebiyle 17 Mayıs Salı (bugün) saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaye göre araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde:

Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu'nun tamamı, Rıhtım Sokağın tamamı, Rıhtım Caddesi, General Asım Gündüz ve Albay Faik Sözdener caddelerinin bir bölümü.

17 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada alternatif olarak Mühürdar Caddesi ve Moda Caddesi güzergâhlarının kullanılması istendi.

