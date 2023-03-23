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İstanbul'da hareketli anlar! Bir kişi tramvayın altına sıkıştı

23.03.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da Cevizlibağ tramvay durağında karşıya geçmeye çalışan bir kişi, tramvayın altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da hareketli anlar! Bir kişi tramvayın altına sıkıştı

Olay, saat 22.00 sıralarında Cevizlibağ Tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyondan karşı tarafa geçmeye çalışan Mısır uyruklu Muhammed El Savaki isimli şahıs, Eminönü istikametine giden tramvayı görmemesi sonucu tramvayın altına bacağını sıkıştırdı.

BACAĞINDA KIRIK OLUŞTU

İhbar üzerine istasyona itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kurtarma çalışmaları sebebiyle seferler durdu. İtfaiye ekipleri bariyerleri keserek yaralıya müdahale etti. Kurtarılan şahıs, ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın bacağında kırık oluşurken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Durdurulan Bağcılar - Kabataş seferleri ise çalışmaların sonlanmasıyla tekrar başladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul tramvay

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