İstanbul'da hava kirliliği en yüksek olan ilçeler!

İstanbul'daki puslu ve kirli havanın nedeni ise Türkiye’nin yüksek basınç alanı etkisinde olması ve buna bağlı olarak ‘sıcaklık terselmesi’ yani sıcaklığın yükseklikle azalması gerekirken artması durumunun yaşanması. Hal böyle olunca egzoz dumanları, fabrika bacalarından çıkan kirleticiler dağılamıyor ve yere yakın seviyede kalan kirli havayı solumak zorunda kalıyoruz. Uzmanlar İstanbul’da özellikle havanın en kirli olduğu Esenyurt, Kartal ve Fatih'in semtinde bölgelerinde, yaşanabilecek solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyarılarda bulunuyor.

İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ NEDEN ARTTI?

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’da hava kirliliğinin neden artış gösterdiğini şu sözlerle anlattı:

“Şu anda ülkemizin üzerinde bulunduğu basınç sistemi sebebiyle hava rüzgarsız. Rüzgar olmadığı için kirletici kaynağından araçlardan, evlerden tesislerden çıkan kirleticiler dağılamıyor. İkincisi kirleticiler için son derece önemli olan ‘sıcaklık terselmesi’ ki şu anda gerçekten çok büyük bir ‘sıcaklık terselmesi’ var. Kaynağından çıkan kirleticiler dağılamıyor, dağılamadığı için yer seviyesinde yani bizlerin soluma seviyesinde kalıyor. Bu nedenle birkaç gündür daha kirli bir hava ile karşı karşıyayız. Bunun sonucu olarak, normalin üzerinde bir hava kirliliği oluyor. Hava kirliliğini biz daha iyi anlaşılabilmesi için, 6 farklı seviyede sınıflandırıyoruz. Eğer yeşil renk görürsek havanın iyi olduğu anlamına geliyor. Sarı renk görürsek havanın orta seviyede olduğu anlamına geliyor, turuncu rengi hassas seviye, kırmızı renk görürsek sağlıksız, mor renk görürsek kötü, kahverengi renk görürsek tehlikeli anlamına geliyor ki şu anda İstanbul’daki ölçüm değerlerine baktığımız zaman genellikle İstanbul’da çok az bir bölgede yeşil yani iyi ama daha çok orta ve sağlıksız seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi meteorolojik şartlar"