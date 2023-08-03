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İstanbul'da hava sıcaklığı 39 dereceyi aştı! Eyyam-ı bahur bunalttı, sahiller doldu taştı

03.08.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megakent, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor. İstanbul'da "eyyam-ı bahur" sıcaklarından bunalanlar sahillere ve parklara akın ederken, termometreler ise 39 dereceyi aştı. Vatandaşlar Caddebostan sahilinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

İstanbul'da hava sıcaklığı 39 dereceyi aştı! Eyyam-ı bahur bunalttı, sahiller doldu taştı

"Çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak da tanımlanan eyyam-ı bahur ile İstanbul'da gün içerisinde hava sıcaklığının pik noktaya ulaştı. Meteorolojinin kentte bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranının yüzde 79'lara kadar çıkmasıyla etkisini daha da hissettiren hava sıcaklığı insanlara bunaltıcı bir gün yaşatıyor.

Sıcak havada ferahlamak isteyen İstanbullular da soluğu Boğaz'ın serin suları ile kentteki plajlarda aldı. Sıcaktan bunalanların bir diğer adresi de park ve bahçelerdeki gölgelik alanlar oldu.

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TERMOMETRE 39 DERECEYİ AŞTI

Denize girmek isteyen bazı kişiler Kadıköy'deki Caddebostan Plajı'nı tercih etti.

Ailesi ya da arkadaşlarıyla buraya gelenler plajı doldururken, öğle saatlerinde Caddebostan Sahili'nde termometreler 39,6 dereceyi gösterdi.

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Boğazın serin sularında denize girmek isteyen bazı kişilerin tercihi Üsküdar'daki Salacak Sahili oldu. Buraya gelenlerden bazıları denizde yüzdükten sonra kayalıkların üzerinde güneşlenerek vakit geçirdi.

Sahilde kavurucu sıcağa rağmen sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra Kız Kulesi'ni ziyaret etmek için sırada bekleyenler de vardı.

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Arkadaş grubuyla sahile gelen Ayşegül Türkmenli, sıcak hava uyarılarının ardından arkadaşlarıyla sahilde bir etkinlik organize ettiklerini belirterek "Bugün çok sıcak, denize atalım kendimizi dedik ama hiç o kadar sıcak değil, mükemmel." ifadesini kullandı.

Sahili çok güzel bulduğunu, plajın da kalabalık olduğunu anlatan Türkmenli, deniz suyunun da gayet güzel olduğunu, hem denize girdiklerini hem de piknik yaptıklarını söyledi.

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Gülay Aksoy da sürekli buraya geldiklerini, yıllardır sahilin müdavimi olduklarını dile getirerek "Çok güzel, hava sıcaklığını hiç hissetmiyoruz bile. Sabah kahvaltımızı yaptık hep beraber arkadaşlarla. Şimdi de gölgede dinleniyoruz." diye konuştu.

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Avrupa Yakası'nda serinlemek isteyen bazı kişiler Beşiktaş'taki Aşiyan Sahili'nde denize girdi.

Denizden çıkanların bir kısmı sahilde güneşlenirken bazıları da ağaçlık alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne gelenler de denize girdikten sonra kayalıklarda güneşlenip beraberinde getirdikleri şemsiyelerin altında dinlendi.

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Her gün yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan İstanbul'un en turistik bölgelerinden Eminönü'nde bunaltıcı sıcak nedeniyle özellikle güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

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Sultanahmet Meydanı'nda ise ziyaretçilerin çoğunluğunu yabancı turistler oluşturdu. Bölgeyi ziyaret eden bazı turistler şemsiye ve şapkayla güneşten korunurken bazıları da ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Aşırı sıcakların etkisinden korunmak isteyen bazı kişiler ve turistler de Gülhane Parkı'nda vakit geçirdi.

Bakırköy Meydanı'nda çoğu dükkan ve işletmede klima ve vantilatörlerin çalıştığı, insanların da dükkanların tentelerinin oluşturduğu gölgelik alanlardan yürüdüğü görüldü. (AA)

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