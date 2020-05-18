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  4. İstanbul'da iftar öncesi silah sesleri! Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdırdı

İstanbul'da iftar öncesi silah sesleri! Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 20:56 | Son Güncelleme

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıları silahla yaralayan şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı.

İstanbul'da iftar öncesi silah sesleri! Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdırdı

Olay, Bağlarbaşı Santral Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada silahına davranan şüpheli, fırıncılara 5 el ateş etti. K. B. ve U. B. bacaklarından yaralanırken şüpheli olay yerinden bağırarak uzaklaştı.

Durumu gören mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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