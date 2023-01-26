İstanbul'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve akşam ezanı saati...

Üç ayların gelmesiyle bu önemli vakitleri ibadetle değerlendirmek isteyen Müslümanlar, 26 Ocak gecesinde sahura kalktı. Peki İstanbul'da iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İl il iftar saatlerine ulaşabilirsiniz. İşte 26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir iftar ve akşam ezanı saati...

İSTANBUL İFTAR SAATİ 26 OCAK 2023

İstanbul'da iftar vakti: 18.19

Ankara'da iftar vakti: 18.33

İzmir'de iftar vakti: 18.06

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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazanın ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe gününe denk geliyor. Ramazanın son günü ve bayram arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

2023'te ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede kalkılacak.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR-TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında tesbih namazı yer alıyor. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).



