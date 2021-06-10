İstanbul'da iğrenç olay! Görüntüler ortaya çıktı

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 2 Mart tarihinde gerçekleşen olayda iddiaya göre okuldan dönen 13 yaşındaki kız, evine gireceği sırada arkasından takip eden kişinin tacizine uğradı. Şüpheli, öğrenciye evinin girişinde madde koklatmaya çalışınca aralarında arbede yaşanırken, olay yerinden kaçan 17 yaşındaki Ö.Ç isimli şüpheli Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, aynı gün Maltepe'den Kartal'a gitmek üzere olan minibüse binen D.A, şüpheli Ö.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ö.Ç, dün Kartal Anadolu Adliyesi'ne duruşma için getirildi. Şüpheli Ö.Ç, minibüsteki 3 ayrı kadını taciz ettiğinin belirlenmesi üzerine mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ö.Ç'nin kız çocuğuna taciz ile ilgili davasının devam ettiği öğrenildi.

İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Öte yandan, olayın yaşandığı minibüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Ö.Ç'nin minibüse bindikten sonra oturduğu koltukta rahat tavırlarla çekirdek yediği ve minibüste bulunan kadınları takip ettiği, fırsat buldukça ise arka koltukları boş kalan kadınların arkalarına oturarak kadınları taciz ettiği görülüyor. Görüntülere ayrıca, minibüste tacize uğrayan D.A'nın durumu fark ederek şüpheliye vurmaya başladığı ve şüpheli Ö.Ç'nin kapısı açılan minibüsten inerek kaçtığı yansıyor.