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İstanbul'da iğrenç olay! Görüntüler ortaya çıktı

10.06.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanan ve 2 yıl hapis cezası verilen şüphelinin aynı gün bindiği minibüste bir kadını taciz ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da iğrenç olay! Görüntüler ortaya çıktı

Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 2 Mart tarihinde gerçekleşen olayda iddiaya göre okuldan dönen 13 yaşındaki kız, evine gireceği sırada arkasından takip eden kişinin tacizine uğradı. Şüpheli, öğrenciye evinin girişinde madde koklatmaya çalışınca aralarında arbede yaşanırken, olay yerinden kaçan 17 yaşındaki Ö.Ç isimli şüpheli Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, aynı gün Maltepe'den Kartal'a gitmek üzere olan minibüse binen D.A, şüpheli Ö.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ö.Ç, dün Kartal Anadolu Adliyesi'ne duruşma için getirildi. Şüpheli Ö.Ç, minibüsteki 3 ayrı kadını taciz ettiğinin belirlenmesi üzerine mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ö.Ç'nin kız çocuğuna taciz ile ilgili davasının devam ettiği öğrenildi.

İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Öte yandan, olayın yaşandığı minibüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Ö.Ç'nin minibüse bindikten sonra oturduğu koltukta rahat tavırlarla çekirdek yediği ve minibüste bulunan kadınları takip ettiği, fırsat buldukça ise arka koltukları boş kalan kadınların arkalarına oturarak kadınları taciz ettiği görülüyor. Görüntülere ayrıca, minibüste tacize uğrayan D.A'nın durumu fark ederek şüpheliye vurmaya başladığı ve şüpheli Ö.Ç'nin kapısı açılan minibüsten inerek kaçtığı yansıyor.

"SUSMAYIN KONUŞUN"

Minibüste tacize uğrayan D.A, şüphelinin 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından, "Bugün 3 Mart'ta yaşadığım talihsiz olayın sonucuna vardım. Bugün çıktığı mahkemede yaşını 18 olarak göstermiş ama değil, kemik raporunu da isteyeceğiz. 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi. Bu konuda adaletten yana çok mutluyum. İnşallah bu bir ders olur. Ben görüntüleri izlemedim ama dolmuşta yaptığı taciz görüntülerinin içinde benden hariç, 3 kadın daha mağdur. Ama 3 kadın mağduriyetinin farkında değil. Çünkü arkalarında durup bir şeyler yapmış. Çok şükür ki, ben bunun farkına vardım. Koluma dokunduğu anda. Onlar da keşke farkına varsalardı. Onlar da davacı olsalardı. İki yıl, çıkardı 6 yıla bilmiyorum. Ama ben memnunum durumdan. Bu olayın arkasında durmaktan da kendimle ayrıyeten gurur duyuyorum. Bütün kadınlara, çocuklara herkese seslenmek istiyorum. Taciz olayını en ufak bir dokunmakta bile olduğu zaman susmayın konuşun. Sonuçlar her ne olursa olsun güzel sonuçlar alabiliyoruz. Şu an o sapık piyasada dolanmıyor, hapiste" dedi.

Kaynak: DHA


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İstanbul Maltepe taciz

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