İstanbul'da iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi cinsel birliktelik teklifinde bulundu: Eşim, sevgilim olup olmadığını sordu

Olay, İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Tekel bayii işleten Bircan Metin, dükkana gelen bir kişinin tacizine uğradı. Tekel bayiiye gelen adam, kadına cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Duyduğu karşısında sinirlenen kadın, adamı dövüp dükkandan kovdu. Polise gidip şikayetçi olan kadın, "Bana eşim, sevgilim olup olmadığını sordu. El hareketleri ile benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de o sinirle kendisine bir tokat atarak onu dışarı attım" dedi.

CİNSEL BİRLİKTELİK TEKLİFİNDE BULUNDU

Olay, geçen perşembe günü saat 21.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tekel bayii Bircan Metin, işyerine gelen bozuk Türkçe ile konuşan yabancı uyruklu müşterinin siparişini verdi. İşyerine gelen kişi Bircan Metin’e el hareketleri ve sözle cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Metin, bunun üzerine sinirlenerek işyerine gelen adamın yanına giderek birkaç tokat attı ve iterek dışarı çıkmasını istedi. Metin’in kovaladığı kişi koşarak uzaklaştı.

"EL HAREKETLERİ İLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Bircan Metin, polise giderek şikayetçi olurken güvenlik kamerası görüntülerini de teslim etti. Metin, müşterinin iki çikolata aldıktan sonra parasını verdiğini, daha sonra dönerek, kendisine erkek arkadaşı veya sevgilisi olup olmadığını sorduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Cevap vermedim, çıkmasını istedim. Daha sonra istismarda bulundu. Ben de tartaklayarak onu dışarı attım. Rahat yürüyemiyoruz. Çalışamıyoruz. Kapının önüne çıkamıyoruz. Mağduruz. Türkçe konuşmuyor, el hareketleri ile… Aksanı Arapça ama Türkçe’yi çok az biliyor. Bana eşim, sevgilim olup olmadığını sordu. El hareketleri ile benimle birlikte olmak istediğini söyledi. Ben de o sinirle kendisine bir tokat atarak onu dışarı attım."

Kaynak: DHA

