HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İstanbul'da iki grup kadının kavgası saniye saniye kamerada

İstanbul'da iki grup kadının kavgası saniye saniye kamerada

16.06.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, iki grup kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti. Bir birlerini de tekmeleyen kadınları vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden inen anne ve kız ile 4 tane kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı diğer kadınların saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme ile birbirlerine saldırdı. Bir süre sonra ayrılan kadınlar birbirinden şikayetçi olmazken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda aracın üzerine çıkıp... Şaşkına çeviren anlar böyle görüntülendiBir anda aracın üzerine çıkıp... Şaşkına çeviren anlar böyle görüntülendi
19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler19 yeni il hazırlığı başladı! Ses getirecek iddia... İşte kriterleri sağlayan ilçeler
Balta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktıBalta ve tırpanla öldürdüler! Vahşetin nedeni kıskançlık çıktı
Anahtar Kelimeler:
kavga

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu

Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

‘Geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!

‘Geçersiz oy attım’ demişti! Sandık tutanağı paylaşıldı… Çok tartışılacak sonuç!

Böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

Böcek ilacı faciasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.