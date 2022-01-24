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İstanbul'da ilginç anlar! Sokakta kayak yaptı

24.01.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücüler için kabus oldu. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı. Bir vatandaş ise kayak takımlarıyla sokakta kayak yaptı.

İstanbul'da ilginç anlar! Sokakta kayak yaptı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası'nda sürücüler kar nedeniyle zor yaşadı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı. Öte yandan bir vatandaşın karı fırsat bilip sokakta kayak yapması görenleri şaşkına çevirdi.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SÜRÜKLENDİ

Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Kazadan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi.

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SOKAKTA KAYAK TAKIMLARIYLA KAYDI

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı.

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Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu. Yakacıkta drift yaparak ilerlemeye çalışan lüks cip sürücüsü, aracın etrafında ittirmeye çalışanlara çarpmaktan kılpayı kurtuldu.

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Ataşehir'de yokuş aşağı inemeyen bir taksi sürücüsüne çevredekiler sağdan ve soldan iterek destek oldu.

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Kaynak: DHA

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İstanbul
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