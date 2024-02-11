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  4. İstanbul'da ilginç hırsızlık! Mankenin üzerindeki montu kaşla göz arasında çaldı: O anlar kamerada

İstanbul'da ilginç hırsızlık! Mankenin üzerindeki montu kaşla göz arasında çaldı: O anlar kamerada

11.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da bir hırsız, mağazanın önünde duran mankenin üzerindeki montu kaşla göz arasında çaldı. İlginç hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Merkez Mahallesi’nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hırsız, mağazanın önünde duran mankenin üzerindeki montu çaldı. Kaşla göz arasında gerçekleştirilen ilginç hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Montu çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızın mağazanın önüne geldiği ve mankenin üzerindeki montu çıkararak olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

MAĞAZA SAHİBİ MONTUN ÇALINDIĞINA İNANAMADI

Mağaza sahibi Erdem Köşker, dükkanı kapatacağı esnada montu almak için mankenin yanına geldi. Montun olmadığını fark eden Köşker, güvenlik kameralarını izleyince şok geçirdi. Köşker, durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin hırsızı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

“KAŞ İLE GÖZ ARASINDA ALIP GİTTİ”

Mankenin üzerindeki montun çalınmasını anlatan mağaza sahibi Erdem Köşker, “Dükkanı kapatıyordum, kapatmak için aşağı indiğimde mankenin üzerinde montun olmadığını fark ettim. Arkadaşlarımın şaka yaptığını düşünüyordum ama şaka değildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediğimizde şahsın, manken üzerinden kıyafetleri çıkardığını gördüm. Ben devamlı kendim mankene giyip, çıkarttığım halde o kadar rahat olamıyorum. Kaş ile göz arasında alıp gitti” dedi.

“HIRSIZLIKTAN BAYA SABIKASI VARMIŞ”

Hırsızın sabıkasının kabarık olduğunu söyleyen Köşker, “Ondan sonra emniyete gittik. Şahsı, görüntülerden tespit ettiler. Hırsızlıktan baya sabıkası varmış. İhtiyacı olan biri alsaydı zorumuza gitmeyecekti. Ama bu adam bunu hastalık haline getirmiş. Zorumuza gidende bu oldu. Yoldan geçen vatandaşlara da hak vermek gerekiyor, korkmuş olabilirler. Oradaki bir esnafa söyleselerdi hemen müdahale edebilirdik. Hayırlısı artık bir şey de diyemeyeceğiz” şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan hırsızlık
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