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İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı kuyruğu

15.06.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, koronavirüs aşısı olmak için iş çıkışı hastanelerin yolunu tuttu. Randevuyla veya randevusuz gelenler, hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı kuyruğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından bugün mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.

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Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne çocuklarıyla gelen çift, "Ailecek geldik, içerisi yoğun. Yoğun ama çabuk geçiyor, ortalama yarım saat kırk dakika civarı." dedi.

Bir başka vatandaş ise; "Yoğun ama sıra ilerliyor çok şükür. 15 dakika bekledim pek bir şey beklemedim. Yine Allah razı olsun devletimizden." dedi. (DHA)

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