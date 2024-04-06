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İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
06.04.2024 21:46
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İstanbul'da İsrail'i protesto eden gençlerin gözaltına alınmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında "Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

İstanbul'daki İsrail protestosunda gözaltına alındılar! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: '2 emniyet görevlisi açığa alındı'

İstanbul'da bugün İsrail'i protesto eden bir grup genç gözaltına alınmıştı. Gençlerin gözaltına alınması tepkilere yol açarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir.

Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir.

Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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