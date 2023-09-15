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İstanbul'da kafeye silahlı saldırı, çatışma çıktı! 5 İsveçli tutuklandı: Evlerinden adeta cephanelik çıktı

15.09.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kafeye motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe silahlı karşılık veren İsveç uyruklu 6 kişi ile kaçtıkları aracın şoförü gözaltına alındı. Olayda bir kişi yaralanırken İsveçlilerin evinde yapılan aramada adeta bir cephanelik ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken polis her yerde motosikletli saldırganları arıyor.

İstanbul'da kafeye silahlı saldırı, çatışma çıktı! 5 İsveçli tutuklandı: Evlerinden adeta cephanelik çıktı

Sarıyer, Maslak'ta bulunan lüks bir sitenin içinde bulunan kafede 6 Eylül saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle gelen iki kişi, içerde bulunanlara silahlı saldırı düzenlendi. Başlarında kask bulunan ve plakası kapatılmış bir motosikletle olay yerine gelen saldırganlara, kafede bulunanların silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çevredekilerin korku dolu kaçışmaları arasında kısa süren silahlı çatışmanın ardından motosikletli şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

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BİR KİŞİ YARALANDI

Kafede bulunan grup ise bir minibüsü binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışmada sırasında kafede tesadüfen müşteri olarak bulunan Azerbaycan uyruklu E.A.(37) sol kolundan ve bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan E.A. tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis kaçan şüphelilerin peşine düştü. İş yerinde yapılan incelemede camlarda 7 adet isabet olduğu belirlendi. Çevrede 9 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu. Bulunan deliller incelenmek üzere polis kriminal laboratuvarına gönderildi.

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Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kafede bulunan ve silahla karşılık veren grubun olay yerinden kaçtığı lüks minibüsün plakasını tespit etti. İsveş uyruklu İ.A.(33) adına kayıtlı minibüs, Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu caddesinde durduruldu. Araç içinde bulunan minibüsün şoförü K.K.(47), İsveç uyruklu şüpheliler Richard İcho M.(23), Mevludın M.(31), Salah K.M.A.Z.(24), Elvır M.(22), Harrıs L.O.(30) gözaltına alındı. Başakşehir ve Sarıyer'de ilçelerinde tespit edilen adreslere yapılan baskında İsveç uyruklu Setalla M.A.S.(21)'in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

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ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin kaçtıkları otomobil ve evlerinde yapılan aramada ruhsatsız olan Sar 9 Mete 9 mm tabanca, Glock marka tabanca, 169 adet 9 mm mermi, 2 adet bilye atar toplu tabanca, havalı tüfek, 12 adet havalı tabanca fişeği, havalı tabanca tüpleri ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini, kendilerini korumak için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsveç uyruklu Richard Icho M., Mevludın M., Salah S.M.A.Z., Elvır M. Harrıs L.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Stella M.A.S. ise sınır dışı edilmez üzere göç idaresine teslim edildi. Şüphelilerin içinde bulunduğu minibüsü kullanan K.K. ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

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MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARI ARANIYOR

Polis, olaydan sonra kaçan motosikletli saldırganların kimlikleri ve saldırıyı neden gerçekleştirdiklerinin ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İsveç silahlı saldırı

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