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  4. İstanbul'da kaldırım bir anda çöktü! Yaralılar var, bina boşaltıldı

İstanbul'da kaldırım bir anda çöktü! Yaralılar var, bina boşaltıldı

25.02.2024 20:29
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İstanbul Güngören'de vatandaşların yürüdüğü sırada kaldırım çöktü. 3 kişi oluşan boşluğa düşerek yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bitişikteki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'da kaldırım bir anda çöktü! Yaralılar var, bina boşaltıldı

Olay, 15.30 sırlarında Güven Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi yolda yürürken bir anda kaldırımda çökme meydana geldi. Kaldırımın çökmesiyle 3 kişi oluşan çukura düştü.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çukura düşen vatandaşlar çevredekiler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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BİNA BOŞALTILDI

Çöken kaldırımın yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yapılan incelemenin ardından karot örneği alınmasına karar verildi.

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"ANİDEN BİR SES GELDİ"

Bina sakini İsmail Cindoğlu, "Birinci katta oturuyorum, aniden bir ses geldi 'Güm' diye. Çıktığımızda burası çökmüştü. Eski yapı olduğu için. Kentsel dönüşüme girmişti ama daha hemen yapılmadı. Şu anda mühendisler içeride bakıyorlar bir sıkıntı var mı? Yok mu diye belli olacak. Herhangi bir rapor daha çıkmadı. Birazdan çıkacak. Bir anneyle ufak kız vardı arabasıyla, çöker çökmez içine düşmüştü, aldık çıkarttık hemen. Yarım saat önce de ben kızımla çıkmıştım buraya" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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